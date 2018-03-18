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Гройсман призвал Россию выполнить судебные приговоры по газовым делам

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Фото: TASS/ZUMA/Maxym Marusenko
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Россия должна выполнить судебные приговоры по газовым делам, выплатив Украине около $8,5 млрд. Об этом сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Российская Федерация и, в частности, российский газовый монополист «Газпром» должны Украине по разным газовым делам более $8 млрд, и эти средства будут так или иначе выплачены в пользу нашего государства», — приводит слова Гройсмана «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что данные средства РФ должна выплатить Украине по результатам Стокгольмского арбитража и иску Антимонопольного комитета Украины.

«Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это $2,5 млрд. Еще почти $6 млрд — по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это $8,5 млрд. Они не хотят этого делать, но куда они денутся», — добавил украинский премьер.

В конце февраля 2018 года арбитраж в Стокгольме взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд, с учетом предыдущего решения, «Газпром», согласно вердикту арбитража, должен выплатить $2,56 млрд.

С 1 марта поставки российского газа украинскому предприятию «Нафтогаз» были прекращены, а «Газмпром» начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

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