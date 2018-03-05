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«Нафтогаз» не получил уведомления о расторжении контрактов с «Газпромом»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинский «Нафтогаз» пока не получил уведомление «Газпрома» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщила глава пресс-службы украинского госхолдинга Алена Осмоловская.

«Пока не получили», — приводит ее слова «Интерфакс». «Нафтогаз Украины» ожидает получения уведомления от российской компании через Стокгольмский арбитраж.

«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма 3 марта.

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