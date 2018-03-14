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Суд в Киеве отклонил апелляцию «Газпрома» по взысканию $6,5 млрд

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Апелляционный суд Киева отклонил жалобу российской корпорации «Газпром» на решение Хозяйственного суда о взыскании с компании $6,5 млрд штрафа.

«Постановлением от 13 марта 2018 года по делу [суд] отказал ОАО «Газпром» в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения», — приводит текст сообщения пресс-службы суда ТАСС. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, 7 марта украинские власти приступили к аресту активов российского холдинга «Газпром» за якобы невыполнение постановления Стокгольмского арбитража и нарушение монопольного законодательства Украины. 

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