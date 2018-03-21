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Матвиенко призвала сенаторов не использовать Совфед для личного пиара

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Фото: пресс-служба СФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в среду, 21 марта, призвала сенаторов не использовать площадку верхней палаты парламента для личного пиара. Поводом для такого заявление стало выступление сенатора Людмилы Нарусовой.

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В ходе «правительственного часа» Нарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского в безнравственности из-за защиты его докторской диссертации. Матвиенко прервала это выступление и заметила, что «недостойно так выступать на заседании Совета Федерации».

«Мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке», — цитирует Матвиенко ТАСС

Сенатор также отметила, что если у кого-то есть вопросы, их можно задать, а «не использовать для пиара эту площадку». Он напомнила, что тема с диссертацией Мединского обсуждалась три года.

«Все ответы даны соответствующими органами», — добавила Спикер Совфеда. 

В научной ценности диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» впервые публично усомнился участник сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий. После этого встал вопрос об обоснованности получения степени.

В 2017 году, после множества проверок и заседаний, научное сообщество опровергло все обвинения в адрес министра. А в октябре глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении Мединского ученой степени доктора наук. 

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