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Матвиенко заявила о нахождении Лондона в плену антироссийской пропаганды

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Лондон находится в плену антироссийской пропаганды. Об этом говорит отказ посла Соединенного Королевства посетить встречу в МИД РФ, добавила сенатор.

Матвиенко добавила, что МИД Великобритании принял неправильную позицию, дипломатия страны боится «прийти и послушать другую точку зрения», передает «РИА Новости».

«Очевидно, что это (отказ от участия во встрече. — Ред.) было решение не посла Великобритании, что оно было принято главой британского МИДа. Это неправильная позиция, что они боятся прийти и послушать другую точку зрения», — сказала спикер Совфеда.

Великобритания и ряд западных стран находятся в плену «массированной антироссийской пропаганды», указала Матвиенко.

21 марта МИД РФ пригласил послов иностранных государств, чтобы обсудить ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ. Послы Франции, США и Германии отказались от визита в МИД.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британские власти обвиняют во всем Россию, не приводя никаких доказательств.

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