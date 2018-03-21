Матвиенко заявила о возможном изменении закона о президентских выборах

Совет Федерации при необходимости может инициировать изменение закона о выборах президента после анализа президентской кампании. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Мы внимательно изучим прошедшие выборы и при необходимости предложим свои предложения по изменениям и уточнениям», — цитирует ее «РИА Новости».

Матвиенко уточнила, что речь может идти о всем блоке избирательного законодательства.

По словам сенатора, норму об общественных наблюдателях, существующую в законе о выборах президента, можно распространить на региональные выборы. В качестве наблюдателей могли бы выступить представители федеральной и региональных общественных палат.

Поручение обобщить и представить предложения было дано комитету Совфеда по конституционному законодательству.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. На следующий день ЦИК огласил предварительные итоги голосования после обработки 99,94% протоколов. Действующий президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, третье место занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.