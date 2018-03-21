Центр оперативного управления ГУВД открылся в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев открыли Центр оперативного управления ГУ МВД России по столице, который станет ситуационным центром в период проведения ЧМ по футболу 2018 года.

«Москва активно взаимодействует с министерством внутренних дел, с главным управлением внутренних дел по Москве. Вопросы безопасности столицы, безопасности москвичей является одним из приоритетов деятельности правительства Москвы», — приводит слова мэра Агентство городских новостей «Москва».

В ходе посещения Центра он осмотрел общественную приемную, спортивный зал для полицейских, стрелковый тир. Чиновник подчеркнул, что столичные власти стараются обновлять технику и технологии ГУВД для повышения эффективности его работы.

По словам Собянина, в последние годы преступность в городе начала снижаться, что является заслугой органов правопорядка.