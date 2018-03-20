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Cотрудников ФСБ и МВД подозревают в получении крупной взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Оперативники задержали троих сотрудников правопорядка по подозрению в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконную постновку иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Взятка в особо крупном размере». Среди подозреваемых — военнослужащие управления «М» ФСБ России В. Безруков, оперативного управления ЦИБ ФСБ Н. Комаров и замглавы МВД по Северо-Восточному округу Москвы Ю. Васильев.

По словам собеседника агентства, все трое сформировали «устойчивую группу» для получения взятки от двух граждан за постановку их на миграционный учет. Комаров получал деньки от взяткодателей, Безруков осуществлял общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность банды, а Васильев взял на себя оформления иностранцев.

Место жительства подозреваемых уже обыскали.

Ранее портал iz.ru узнал, что военных обяжут беречь честь и достоинство. За разглашение служебной информации, пьянство и недостойное поведение солдат и офицеров будут увольнять в упрощенном порядке

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