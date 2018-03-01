Дорожно-патрульная инъекция

В Москве на текущей неделе автомобилист помог сотрудникам службы собственной безопасности полиции задержать двух нечистых на руку сотрудников ГИБДД. Портал iz.ru узнал у сотрудников компетентных подразделений МВД, как сегодня борются со взятками на дорогах.

В криминальном скандале оказались замешаны сотрудники 3-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе Игорь А. и Михаил Д. Как сообщил «Московский комсомолец», напарники дежурили у дома 72 на Ленинском проспекте и тормознули нарушителя, ехавшего по выделенной для общественного транспорта полосе. Водитель настаивал на составлении протокола об административном правонарушении, но ему дали понять, что расплатиться за правонарушение нужно на месте, им в карман и «без лишних формальностей».

Водитель для виду согласился дать взятку, но сказал, что за наличными придется ехать домой. Подозреваемые отпустили его на такси, но мужчина направился не за кровно заработанными, а прямиком в УВД по ЮЗАО, где написал заявление в подразделение собственной безопасности. Антикоррупционную операцию сыщики организовали очень быстро. Под контролем сотрудников ОСБ водитель передал деньги, а диалог с инспекторами записал на диктофон. Гаишников задержали с поличным.

Дело рук самих утопающих

«Привлечь к уголовной ответственности инспектора ГИБДД за взятку не так-то просто. Увы, не всегда сотрудники ОСБ такие расторопные. Многое зависит от самого пострадавшего. Например, распространение получил способ доказывания вины инспектора при помощи заранее сфотографированной купюры», — рассказывает сотрудник одного из подразделений службы собственной безопасности полиции.

дпс1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Суть ловушки для мздоимца заключается в следующем: водитель, перед тем как отдать купюры алчному инспектору, должен незаметно сфотографировать их — главное, чтобы на кадре четко читался номер банкноты. Некоторые предусмотрительные автолюбители даже специально хранят несколько отснятых купюр в бумажнике на случай встречи на дороге со взяточником в погонах. После того как деньги оказываются в кармане коррупционера, пострадавший обращается в надзорные органы — «особисты» приезжают, досматривают гаишника и, если повезет, изымают банкноты, номер которых зафиксирован на снимках у потерпевшего.

«Суды принимают такие доказательства — подобная практика уже не редкость», — говорит оперативник.

Тем не менее бремя доказывания вины коррумпированных полицейских не должно ложиться на пострадавшего, считает собеседник портала iz.ru.

«Существуют методики, которые позволяют если не доказать вину в преступлении скомпрометировавшего себя сотрудника, то хотя бы уличить его в должностном проступке и уволить из полиции. Есть камеры видеонаблюдения, GPS-трекеры в служебных автомобилях. Поэтому не лишним будет сообщить о преступлении даже после его совершения. Это будет не лишним хотя бы для статистики», — говорит «особист».

По его словам, не всегда те госавтоинспекторы, которые попадаются с поличным задерживаются с соблюдением закона.

«Недобросовестные сотрудники подразделений ОСБ в некоторых случаях грешат так называемыми провокациями, иными словами, ловлей на живца. То есть умышленно засылают водителя-правонарушителя, а сами сидят в засаде. Когда подсадного нарушителя останавливают сотрудники ГИБДД — он нередко сам искушает гаишников. На языке уголовного права такие манипуляции преступны. Бороться с коррупцией нужно по факту, когда есть пострадавший, а не подталкивать на преступление всех подряд», — рассуждает оперативник.

Реальные заработки взяточников с жезлами

По оценке сотрудника собственной безопасности, задержание на Ленинском проспекте — редкий случай, в целом не характерный для реальной ситуации. «Сегодня коррумпированные сотрудники госавтоинспекции предпочитают охотиться редко, но метко. Они, как правило, выставляются на трассах ночью и ловят автомобилистов, злоупотребляющих спиртным. Во всяком случае, такую картину дает статистика. Дело в том, что редкий водитель придет к нам и расскажет о том, как сел пьяный за руль, а потом откупился. Часто «клиентами» гаишников становились обеспеченные молодые люди на дорогих автомобилях. Это люди, которые системно нарушают ПДД, у них есть связи в ГИБДД. Их знакомые в погонах выходят на тех, кто задержал, — такая система позволяет нечистоплотным гаишникам получить взятку безопасно, через своих коллег», — рассказал оперативник.

дпс3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впрочем, членам Федерации автовладельцев России известны и более безрассудные случаи вымогательства взяток у водителей.

«Мы сталкивались с ситуацией, когда полицейский потребовал перевести взятку на банковский счет. К нашему удивлению и удивлению следователей, карта была оформлена на самого инспектора, а не на подставное лицо. Ничего не боятся люди», — рассказал порталу iz.ru заместитель руководителя ФАР Дмитрий Клевцов.

По словам общественника, недобросовестные гаишники прекрасно знают места, где есть противоречие в правилах, и устраивают там ловушки.

«Существуют места, где разметка противоречит знакам. В компетенции сотрудников полиции выявлять такие проблемные участки дороги, чтобы в дальнейшем устранить разночтение. Вместо этого они устраивают там засады. Люди в этих местах вынуждены формально нарушать ПДД, а поскольку в их действиях присутствует фактическое нарушение, их останавливают и склоняют к даче взятки», — объяснил Клевцов, добавив, что это — классический способ «заработка» коррумпированных инспекторов.

Алкогольный впрыск

По части основного нелегального дохода преступников в погонах Клевцов солидарен с сотрудником собственной безопасности, по его мнению, это вымогательство денег за вождение в нетрезвом состоянии. Причем речь идет часто о трезвых водителях, которых обманным путем выставляют нарушителями.

«Трезвый человек дует в прибор, прибор показывает алкогольное опьянение. Приборы все проходят сертификацию, и, как правило, все исправные. В чем может быть подвох? Мы еще лет пять назад выявили такую махинацию (она встречается и сегодня): в запечатанный пакетик с одноразовым мундштуком злоумышленники через шприц вводят буквально каплю водки или спирта. В руки водителю упаковку не дают, чтобы проверить герметичность. Это очень популярный способ сделать трезвого водителя пьяным», — рассказывает координатор организации.

«Мы не защищаем людей, склонных к вождению в состоянии опьянения. Но те, кто уже имел судимость или административное наказание за пьяную езду — в группе риска с точки зрения коррупции. Если нечестный гаишник по базе узнает о прошлом водителя, риск ложного обвинения его в употреблении возрастает. Люди боятся тюрьмы и готовы отдать огромные деньги, чтобы туда не попасть», — говорит Клевцов.

Особая чуйка хапуги

Коррумпированные гаишники — опытные психологи. Они хорошо разбираются в том, кого из водителей можно развести на деньги.

дпс2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Чаще всего это неискушенные люди, плохо знающие процедуру проверки водителей на дороге, особенности работы спецприборов. Они не понимают разницы между освидетельствованием на дороге и медицинским освидетельствованием в стационаре и подписывают то, что им подсовывают недобросовестные инспекторы», — сказал вице-президент ФАР.

Опытный коррупционер с жезлом способен «заработать» только на том, что определенным образом выстроил разговор.

«Распространенная афера: возвращается дачник из пригорода, его тормозит инспектор, проверяет документы и интересуется между прочим, давно ли он выпивал. Человек может сказать, например, что день назад выпил бутылку пива. Гаишник начинает оказывать давление на человека, дескать, прибор чувствительный, может показать присутствие алкоголя в крови. Намекая, разумеется, на возможность решить вопрос за вознаграждение. Огромный процент людей поддаются на эти уловки и отдают десятки тысяч рублей взяточникам на ровном месте», — говорит Клевцов.

По словам собеседника портала iz.ru из подразделения собственной безопасности полиции, статистически сотрудники ГИБДД чаще других попадают в поле их зрения.

«Панацеей от поборов на дороге может послужить лишь одно — тотальный отказ всех водителей давать деньги гаишникам. Но это, увы, утопия. Сегодня, несмотря на технические средства контроля, которыми оборудованы автомобили полицейских, далеко не всегда удается доказать вину госавтоинспектора. Хотя людей систематически привлекаем к уголовной ответственности», — говорит он.