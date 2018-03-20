Банду автомошенников задержали в Петербурге

В Петербурге задержали банду автомошенников. Преступники заключали фиктивные кредитные договоры. Они действовали от лица крупных автокомпаний. Всего задержано несколько десятков подозреваемых. Изъяты документы и техника, возбуждено уголовное дело. Мошенники успели обмануть покупателей на 2,5 млн рублей.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.