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Стала известна причина задержания замглавы таможенного управления ДФО

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Первый заместитель главы Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом в среду, 21 марта, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, Сергей Федоров подозревается в получении на 26 млн рублей и $150 тыс. Замглавы таможенного управления был задержан 20 марта.

По информации местных СМИ, задержание Федорова может быть связано с уголовным делом предпринимателя Родиона Тихонова, который обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей.

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