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Суд посадил главу Дербентского района Дагестана под домашний арест

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Советский районный суд Махачкалы определил меру пресечения в отношении задержанного накануне главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.

«Домашний арест на два месяца и отстранение от должности. Суд удовлетворил ходатайства следствия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления СК.

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Напомним, в Дагестане с начала года тянется серия коррупционных скандалов. В январе арестован мэр Махачкалы и ему предъявлены обвинения.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Были также задержаны его заместители и бывший республиканский министр образования.

Позже выявлены нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра республики. 

Как писал iz.ru, Джелилов подозревается в превышении полномочий.

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