Суд посадил главу Дербентского района Дагестана под домашний арест
Советский районный суд Махачкалы определил меру пресечения в отношении задержанного накануне главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.
«Домашний арест на два месяца и отстранение от должности. Суд удовлетворил ходатайства следствия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления СК.
Напомним, в Дагестане с начала года тянется серия коррупционных скандалов. В январе арестован мэр Махачкалы и ему предъявлены обвинения.
5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Были также задержаны его заместители и бывший республиканский министр образования.
Позже выявлены нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра республики.
Как писал iz.ru, Джелилов подозревается в превышении полномочий.