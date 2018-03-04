Суд посадил главу Дербентского района Дагестана под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы определил меру пресечения в отношении задержанного накануне главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.

«Домашний арест на два месяца и отстранение от должности. Суд удовлетворил ходатайства следствия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления СК.

Напомним, в Дагестане с начала года тянется серия коррупционных скандалов. В январе арестован мэр Махачкалы и ему предъявлены обвинения.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Были также задержаны его заместители и бывший республиканский министр образования.

Позже выявлены нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра республики.

Как писал iz.ru, Джелилов подозревается в превышении полномочий.