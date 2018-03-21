Задержан замначальника Дальневосточного таможенного управления

В Приморье задержан первый заместитель Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу таможенного управления.

«Мы подтверждаем, что его (Сергея Федорова. — ред.) задержали вчера», — сказал представитель ведомства, при этом не уточняя подробности дела.

По данным местного издания VladNews, задержание Федорова может быть связано с уголовным делом предпринимателя из Владивостока Родиона Тихонова. Он являлся руководителем ЗАО «Дальзавод-Терминал» и обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, а также организации преступного сообщества.

4 марта сообщалось, что в рамках борьбы с коррупцией и прокурорской проверки в Дагестане был задержан глава Дербентского района Магомед Джелилов. Суд отправил его под домашний арест сроком на два месяца.