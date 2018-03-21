Оборудование для досмотра личных вещей депутатов установили в раде

Управление государственной охраны установило оборудование для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной рады. Об этом в среду, 21 марта, передает информагентство «Украинские новости».

Сообщается, что на центральном входе помимо рамки металлоискателя появилась рентгеновская установка. Отмечается, что он установлены на всех блокпостах при входе в здание парламента. При этом депутат будет сам решать ставить или нет свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.

Накануне на Украине был принят закон, запрещающий депутатам проносить в здание парламента огнестрельное и холодное оружие. Ранее СМИ сообщили, что народный избранник Надежда Савченко пришла в здание рады с гранатами и оружием, сама она пояснила, что многие депутаты приходят с оружием.