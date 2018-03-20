Савченко припугнула депутатов рады «бабахом»
Депутат украинского парламента Надежда Савченко стала героиней загадочного ролика, размещенного на сайте YouTube. Видеозапись была сделана в здании Верховной рады.
Ролик длится всего 16 секунд. Большую часть видео Савченко, облаченная в черный свитер, молча стоит на фоне пустого зала.
«Бабах! Що, всралися? («Что, испугались?» — укр.)» — произносит она в конце.
После этого в ролике появляется заставка с надписью «Надежда Савченко, депутат от народа».
Такой видеоролик неоднозначно восприняли на Украине. Особенно после заявлений депутата о том, что она считает украинскую власть «позорной» и презирает ее.
Представитель парламентария Татьяна Проторченко прокомментировала данную запись, призвав «не искать дополнительный смысл там, где его нет».
«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет?» — сказала она изданию InfoResist.
Она также отметила, что всё, что происходит в раде, абсурдно.
«То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли», — отметила Проторченко.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в парламенте и внес представление на привлечение депутата к уголовной ответственности. 22 марта Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.