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Савченко припугнула депутатов рады «бабахом»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Депутат украинского парламента Надежда Савченко стала героиней загадочного ролика, размещенного на сайте YouTube. Видеозапись была сделана в здании Верховной рады.

Ролик длится всего 16 секунд. Большую часть видео Савченко, облаченная в черный свитер, молча стоит на фоне пустого зала. 

«Бабах! Що, всралися? («Что, испугались?» — укр.)» — произносит она в конце. 

После этого в ролике появляется заставка с надписью «Надежда Савченко, депутат от народа». 

Такой видеоролик неоднозначно восприняли на Украине. Особенно после заявлений депутата о том, что она считает украинскую власть «позорной» и презирает ее.  

Представитель парламентария Татьяна Проторченко прокомментировала данную запись, призвав «не искать дополнительный смысл там, где его нет».

«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет?» — сказала она изданию InfoResist.

Она также отметила, что всё, что происходит в раде, абсурдно.

«То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли», — отметила Проторченко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в парламенте и внес представление на привлечение депутата к уголовной ответственности. 22 марта Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

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