Савченко припугнула депутатов рады «бабахом»

Депутат украинского парламента Надежда Савченко стала героиней загадочного ролика, размещенного на сайте YouTube. Видеозапись была сделана в здании Верховной рады.

Ролик длится всего 16 секунд. Большую часть видео Савченко, облаченная в черный свитер, молча стоит на фоне пустого зала.

«Бабах! Що, всралися? («Что, испугались?» — укр.)» — произносит она в конце.

После этого в ролике появляется заставка с надписью «Надежда Савченко, депутат от народа».

Такой видеоролик неоднозначно восприняли на Украине. Особенно после заявлений депутата о том, что она считает украинскую власть «позорной» и презирает ее.

Представитель парламентария Татьяна Проторченко прокомментировала данную запись, призвав «не искать дополнительный смысл там, где его нет».

«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет?» — сказала она изданию InfoResist.

Она также отметила, что всё, что происходит в раде, абсурдно.

«То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли», — отметила Проторченко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в парламенте и внес представление на привлечение депутата к уголовной ответственности. 22 марта Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.