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Депутатам Рады запретили проносить оружие в здание парламента

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Закон, запрещающий депутатам Верховной рады проносить в здание парламента огнестрельное и холодное оружие, принял парламент Украины. Поддержали это решение 263 депутата при обязательном минимуме в 226 голосов.

Ранее СМИ сообщили, что народный депутат Надежда Савченко пришла в здание Рады с гранатами и оружием, сама она пояснила, что многие народные избранники приходят с оружием в парламент.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект принят «с целью усиления безопасности». Кроме оружия депутатам запрещено проносить в Раду взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнику.

Депутат украинского парламента Надежда Савченко стала героиней загадочного ролика, сообщалось ранее.

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