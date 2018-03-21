Лавров пошутил о «вмешательстве» России в японскую погоду

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров со своим японским коллегой Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат.

Об этом сообщила в Facebook официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Она написала, что переговоры между министрами начались «по-лавровски».

По словам Захаровой, Коно отметил, что Лавров «привёз в Токио снег».

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил глава МИД РФ.

Впоследствии Лавров сделал фото падающего за окном снега.

«Видимо, для отчёта», — предположила Захарова.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи министров Коно отметил важность взаимодействия Токио с Москвой, в частности, по вопросам урегулирования ситуации в КНДР. Также глава МИД Японии высказался по вопросу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляв Великобритании.