Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, поздравившего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

«Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны», — приводятся слова политика на его сайте.

Маккейн также заявил, что американский президент «не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы».

Sen. McCain on Pres. Trump congratulating Putin on election win: “An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections." https://t.co/BWlZoRJgaO pic.twitter.com/fBs8fduKhb — ABC News (@ABC) March 20, 2018

Маккейн и до этого был известен своими антироссийскими высказываниями.

«Все его выступления пронизаны такой ненавистью ко всему, что связано с Россией, в силу известных исторических событий и личных проблем, которые у него когда-то возникали, что мне кажется, что он, когда спит, видит антироссийские сны», — говорил в мае 2017 года член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Против поздравления Путина, помимо Маккейна, выступали также помощники Трампа по национальной безопасности. По данным газеты The Washington Post , глава Белого дома проигнорировал записку от них, в которой заглавными буквами было написано: «Не поздравляй».

Телефонный разговор между лидерами Америки и России состоялся во вторник, 20 марта, по инициативе Трампа. В ходе беседы лидер США поздравил Путина с победой на выборах президента России. Они также договорились о сотрудничестве двух стран в различных направлениях.

При этом ранее сообщалось, что Трамп не будет поздравлять Путина. В Белом доме заявили, что «не удивлены результатам голосования».

Выборы президента России состоялись 18 марта. По результатам обработки 99,94% протоколов избиркомов Путин одержал уверенную победу: за него проголосовали 76,68% избирателей. На втором месте оказался кандидат о КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).