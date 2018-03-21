Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, поздравившего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.
«Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны», — приводятся слова политика на его сайте.
Маккейн также заявил, что американский президент «не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы».
Маккейн и до этого был известен своими антироссийскими высказываниями.
«Все его выступления пронизаны такой ненавистью ко всему, что связано с Россией, в силу известных исторических событий и личных проблем, которые у него когда-то возникали, что мне кажется, что он, когда спит, видит антироссийские сны», — говорил в мае 2017 года член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Против поздравления Путина, помимо Маккейна, выступали также помощники Трампа по национальной безопасности. По данным газеты The Washington Post , глава Белого дома проигнорировал записку от них, в которой заглавными буквами было написано: «Не поздравляй».
Телефонный разговор между лидерами Америки и России состоялся во вторник, 20 марта, по инициативе Трампа. В ходе беседы лидер США поздравил Путина с победой на выборах президента России. Они также договорились о сотрудничестве двух стран в различных направлениях.
При этом ранее сообщалось, что Трамп не будет поздравлять Путина. В Белом доме заявили, что «не удивлены результатам голосования».
Выборы президента России состоялись 18 марта. По результатам обработки 99,94% протоколов избиркомов Путин одержал уверенную победу: за него проголосовали 76,68% избирателей. На втором месте оказался кандидат о КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).