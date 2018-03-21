Трамп в беседе с Путиным выразил обеспокоенность новым оружием России

В телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил об обеспокоенности США новыми видами российского вооружения. Об этом сообщает The New York Times.

«В ходе телефонной беседы во вторник господин Трамп сказал господину Путину, что его обеспокоили заявления о разработке в России «неуязвимых» межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые могут ввести в заблуждение всю оборону США», –– заявил изданию источник в Белом доме.

1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал новейшее оружие. Российский лидер рассказал о создании системы «Авангард», способной развивать скорость, превышающую число Маха более чем в двадцать раз. Эксперты полагают, что подобное оружие делает бесполезным всю американскую систему ПРО.

«Тем не менее Трамп напомнил Путину, что его администрация выделила $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил и США выиграют любую гонку вооружений с Россией», –– добавила газета.

20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента России.

Также в ходе разговора лидеры двух стран затронули вопросы экономического сотрудничества, борьбы с терроризмом, ситуации на Украине и Корейском полуострове.

В Кремле назвали разговор конструктивным и деловым. Сам Трамп заявил, что остался очень доволен беседой с Путиным.