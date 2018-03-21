Прямой эфир

Трамп в беседе с Путиным выразил обеспокоенность новым оружием России

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил об обеспокоенности США новыми видами российского вооружения. Об этом сообщает The New York Times.

«В ходе телефонной беседы во вторник господин Трамп сказал господину Путину, что его обеспокоили заявления о разработке в России «неуязвимых» межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые могут ввести в заблуждение всю оборону США», –– заявил изданию источник в Белом доме.

1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал новейшее оружие. Российский лидер рассказал о создании системы «Авангард», способной развивать скорость, превышающую число Маха более чем в двадцать раз. Эксперты полагают, что подобное оружие делает бесполезным всю американскую систему ПРО.

«Тем не менее Трамп напомнил Путину, что его администрация выделила $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил и США выиграют любую гонку вооружений с Россией», –– добавила газета.

20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента России.

Также в ходе разговора лидеры двух стран затронули вопросы экономического сотрудничества, борьбы с терроризмом, ситуации на Украине и Корейском полуострове.

 В Кремле назвали разговор конструктивным и деловым. Сам Трамп заявил, что остался очень доволен беседой с Путиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пентагоне заявили о бессилии США перед гиперзвуковым оружием России
Помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017