В Пентагоне заявили о бессилии США перед гиперзвуковым оружием России

США ничего не могут противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Об этом заявил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», — цитирует генерала Business Insider.

По мнению Хайтена, единственной защитой США от гиперзвукового оружия является «угроза ядерного возмездия».

«Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — добавил представитель Пентагона.

1 марта президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию и презентовал новейшее оружие. Российский лидер рассказал о создании системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. Эксперты полагают, что подобное оружие делает бесполезным всю американскую систему ПРО.

При этом Путин подчеркнул, что растущая мощь РФ связана с укреплением обороны страны и не несет никому угрозы.

Генерал Джон Хайтен известен своими громкими заявлениями и рассказами о «российской угрозе». Так, в начале марта он заявил, что подлодки США полностью способны уничтожить Россию, а в декабре обвинил Москву в создании космического оружия.