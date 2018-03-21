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В Пентагоне заявили о бессилии США перед гиперзвуковым оружием России

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/dpa
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США ничего не могут противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Об этом заявил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

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«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», — цитирует генерала Business Insider.

По мнению Хайтена, единственной защитой США от гиперзвукового оружия является «угроза ядерного возмездия».

 «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — добавил представитель Пентагона.

1 марта президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию и презентовал новейшее оружие. Российский лидер рассказал о создании системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. Эксперты полагают, что подобное оружие делает бесполезным всю американскую систему ПРО.

При этом Путин подчеркнул, что растущая мощь РФ связана с укреплением обороны страны и не несет никому угрозы.

Генерал Джон Хайтен известен своими громкими заявлениями и рассказами о «российской угрозе». Так, в начале марта он заявил, что подлодки США полностью способны уничтожить Россию, а в декабре обвинил Москву в создании космического оружия.

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