США приняли на вооружение новую атомную подлодку

ВМС США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Церемония ввода субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.

USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia. Ее водоизмещение составляет 7,8 тыс. т, длина — около 115 м, ширина — более 10 м. Скорость в погруженном состоянии — до 34 узлов (46,3 км/ч).

Ранее сообщалось, что три атомные субмарины четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» вошли в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ.



