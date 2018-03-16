Москвичам в День подводника покажут рубки субмарин времен ВОВ

Рубки субмарин времен Великой Отечественной войны покажут жителям столицы в День подводника 19 марта. С экспонатами можно будет ознакомиться в московском Музее Победы.

Рубки подводных лодок времен ВОВ представят на открытой площадке музея в экспозиции Военно-морского флота. Как сообщает НСН, в честь праздника там соберутся ветераны отечественного подводного флота. К ним присоединится заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, вице-адмирал, заместитель директора музея Федор Смуглин.

В военные годы советский флот уничтожил более 1,5 тыс. кораблей и судов противника, а также обеспечил перевозку по морским, речным и озерным коммуникациям более 10 млн человек и порядка 1 тыс. т воинских и гражданских грузов.