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Три атомные подлодки проекта «Борей» вошли в состав ВМФ

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Три атомные субмарины четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» уже выполняют боевые задачи в составе Военно-морского флота. Об этом в субботу заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.

По его словам, ВМФ осуществляет поддержку двух группировок в Северном и Тихоокеанском флотах. В их состав войдут новейшие атомные подлодки 4-го поколения типа «Борей».

«В настоящее время в состав уже приняты и выполняют боевые задачи крейсера «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», — заявил Королёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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