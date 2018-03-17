Три атомные подлодки проекта «Борей» вошли в состав ВМФ

Три атомные субмарины четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» уже выполняют боевые задачи в составе Военно-морского флота. Об этом в субботу заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.

По его словам, ВМФ осуществляет поддержку двух группировок в Северном и Тихоокеанском флотах. В их состав войдут новейшие атомные подлодки 4-го поколения типа «Борей».

«В настоящее время в состав уже приняты и выполняют боевые задачи крейсера «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», — заявил Королёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы».