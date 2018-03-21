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Военные Тайваня внимательно следят за маневрами авианосца КНР в проливе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Zeng Tao
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Военные Тайваня внимательно следят за действиями китайского авианосца «Ляонин», который 20 марта вошел в воды Тайваньского пролива, отделяющего остров от материкового КНР.

Сообщается, что глава минобороны Тайваня Ян Дэфа заявил о появлении китайского авианосца в тайваньской зоне после участия в учениях в Восточно-Китайском море. По его словам, тайваньская сторона всегда наблюдает за региональными учениями ВМС Народно-освободительной армии КНР (НОАК) от начала до конца и в случае необходимости готовы предпринять ответные действия.

В последний раз «Ляонин» был в этом районе 16 января, передает «РИА Новости».

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В последнее время тайваньский вопрос обострился на фоне принятия властями США «Закона о поездках на Тайвань». Документ поощряет взаимные визиты официальных лиц на всех уровнях. Кроме того, он призывает к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Отмечается, что после принятия закона минобороны Китая выразило решительный протест и заявило, что расценивает документ как вмешательство во внутреннюю политику страны и угрозу развитию отношений между вооруженными силами КНР и США.

В начале февраля китайские власти заявили о намерениях активно противостоять возможным попыткам отделить Тайвань. Они обвинили правящую на острове Демократическую прогрессивную партию в подрыве политических основ «мирного развития отношений через пролив».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией.

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