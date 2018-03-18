Минобороны Китая обвинило США во вмешательстве в дела страны

Министерство обороны Китая выразило решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал американский президент Дональд Трамп. По словам представителей ведомства, это является вмешательством во внутренние дела страны.

«Китайские вооруженные силы решительно выступают против американского «Закона о поездках на Тайвань». Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР», — говорится в сообщении на сайте ведомства, передает «Газета.ру».

Китайские власти требуют, чтобы США не допустили реализации положений закона, прекратили официальные связи с Тайванем, продажу оружия и все контакты с вооруженными силами. По их словам, это позволит избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США.

Ранее 6 марта стало известно, что США тратят из бюджета на вмешательство в суверенные дела других государств, в частности России, миллиарды долларов. Информацию об этом распространил член Совета Федерации Андрей Климов.