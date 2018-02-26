Тысячи фолловеров влюбились в тайваньского дорожного регулировщика

Жительницу Тайваня Лин Сяо Чи местная полиция попросила сняться в видеоролике о правилах парковки в новогодние праздники. 27-летняя девушка работает регулировщицей дорожного движения.

Результат получился другим: пользователи соцсетей просто умоляли девушку арестовать их.

Более 67 тыс. фолловеров подписались на страницу героини ролика. Лин Сяо Чи когда-то работала моделью, но позже решила посвятить себя борьбе с преступностью, пишет Daily Star.