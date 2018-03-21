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Новый взрыв прогремел в американском Остине

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Фото: REUTERS/Sergio Flores
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Пятый за месяц взрыв прогремел в столице американского штата Техас. Пострадал один человек. Об этом сообщил телеканал Fox News.

На место происшествия выехали полицейские.

«Полиция Остина принимает меры в связи с сообщениями о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге Остина. Пожалуйста, обходите стороной этот район», — говорится в сообщении полиции.

Взрывы начали происходить в Остине со 2 марта. Тогда неизвестные подкинули посылку со взрывчаткой в один из частных домов города. Аналогичный инцидент произошел 12 марта. Жертвами обоих случаев стали два человека. Позже 12 марта прогремел третий взрыв, также из-за взрывчатки в посылке. Пострадали два человека. Последний, четвертый взрыв произошел 18 марта, ранения получили еще два человека.

Кроме того, во вторник на складе почтовой службы FedEx взорвалась посылка, предназначавшаяся получателю в Остине. Пострадала сотрудница компании.

Власти рассматривают версию о связи всех инцидентов между собой и объявили вознаграждение за информацию о тех, кто стоит за серией нападений.

При этом Белый дом не считает происшествия терактами.

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