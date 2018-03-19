Два взрыва прогремели в техасском Остине

В техасском Остине прогремели два взрыва в разных районах города. В больницу доставлены два человека с серьезными ранениями. По предварительным данным, взрывчаткой были начинены посылки. С начала месяца в частные дома уже трижды подкидывали бомбы. В общей сложности погибли двое, столько же пострадали. Бандероли взрывались сразу, как только их поднимали или открывали. Связаны ли все случаи между собой — выясняет полиция.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.