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Белый дом не видит связи между взрывами в Остине и терроризмом

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Фото: РИА/Алексей Агарышев
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Белый дом не связывает взрывы в техасском Остине с терроризмом. Об этом заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. 

«Мы отслеживаем ситуацию, федеральные власти координируются с местными официальными лицами. Мы намерены привлечь к суду тех, кто совершил эти гнусные деяния. Очевидной связи с терроризмом на данный момент нет», — написала она в Twitter

Неизвестные подкинули взрывчатку в частные дома Остина 2 и 12 марта. Жертвами инцидентов стали два человека. Позже 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. Четвертый эпизод произошел в воскресенье, 18 марта. Тогда также пострадали два человека. 

Как заявили городские власти, последний инцидент, по предварительным данным, связан с тремя предыдущими взрывами в городе. Правоохранительные органы объявили о вознаграждении за информацию о тех, кто стоит за серией нападений.

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