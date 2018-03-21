Трамп серьезно настроен на выход из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает ядерную сделку с Ираном пагубной и готовится из нее выйти. Об этом он дал понять во вторник, 20 марта, на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«Иран до сих пор отказывается должным образом относиться к этой части мира, да и вообще ко всему миру. В Иране происходит много плохого», – цитирует его ТАСС.

Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. По его итогам был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

12 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на «значительные изменения» в самой сделке.

По мнению Трампа, сделка в нынешнем виде лишь отсрочивает создание Ираном ядерной бомбы.