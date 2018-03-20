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Трамп представит решение по ядерной сделке с Ираном в течение месяца

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в течение месяца представит решение Вашингтона по ядерной сделке с Ираном. Об этом хозяин Белого дома рассказал журналистам.

«Давайте посмотрим, что произойдет. Иранская сделка приближается. Это, скорее всего, еще один месяц или что-то в этом роде», — приводит его слова «РИА Новости» со ссылкой на CNN.

Ранее Великобритания, Франция и Германия направили странам — членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана. Инициаторы введения новых ограничений говорят о роли Ирана в сирийском конфликте и его ракетной программе.

Предполагается, что введение ЕС санкций против Тегерана убедит США не выходить из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе.

На минувшей неделе международная «шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается в силе. Трамп неоднократно подвергал критике данное соглашение.

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