ООН не отреагировала на недопуск россиян на Украине на выборы президента РФ
Секритариат ООН оставил без комментариев действия украинских властей, которые не позволили россиянам, находящимся на Украине, попасть на выборы президента РФ. При этом в канцелярии генсека ООН сообщили, что в курсе произошедшего.
«Мы в курсе сообщений, касающихся ситуации вокруг российских дипломатических объектов на Украине (в Киеве, Харькове, Львове и Одессе). В данном случае высказываться могут международные и национальные наблюдатели, которые были приглашены для наблюдения за президентскими выборами в Российской Федерации», –– приводит ТАСС заявление представителя генсека Фархана Хака.
8 марта украинские националисты пообещали сорвать проведение голосования, организованного в диппредставительствах РФ в республике. В итоге 18 марта россиян не пустили на избирательные участки и радикалы, и представители полиции.
По словам главы МВД Арсена Авакова, режим охраны не предусматривал доступ к дипобъектам граждан РФ для голосования.
На нарушение избирательных прав россиян не отреагировали и в ОБСЕ. Организация призвала Киев и Москву разбираться самостоятельно.
В среду Совет Федерации намерен рассмотреть проект заявления из-за действий Киева. В тексте содержится призыв к ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права».
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,9%. При этом за рубежом Путина поддержали 85% российских граждан.