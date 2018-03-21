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ООН не отреагировала на недопуск россиян на Украине на выборы президента РФ

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Фото: TASS/ZUMA
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Секритариат ООН оставил без комментариев действия украинских властей, которые не позволили россиянам, находящимся на Украине, попасть на выборы президента РФ. При этом в канцелярии генсека ООН сообщили, что в курсе произошедшего.

«Мы в курсе сообщений, касающихся ситуации вокруг российских дипломатических объектов на Украине (в Киеве, Харькове, Львове и Одессе). В данном случае высказываться могут международные и национальные наблюдатели, которые были приглашены для наблюдения за президентскими выборами в Российской Федерации», –– приводит ТАСС заявление представителя генсека Фархана Хака.

8 марта украинские националисты пообещали сорвать проведение голосования, организованного в диппредставительствах РФ в республике. В итоге 18 марта россиян не пустили на избирательные участки и радикалы, и представители полиции.

По словам главы МВД Арсена Авакова, режим охраны не предусматривал доступ к дипобъектам граждан РФ для голосования.

На нарушение избирательных прав россиян не отреагировали и в ОБСЕ. Организация призвала Киев и Москву разбираться самостоятельно.

В среду Совет Федерации намерен рассмотреть проект заявления из-за действий Киева. В тексте содержится призыв к ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права».

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,9%. При этом за рубежом Путина поддержали 85% российских граждан.

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