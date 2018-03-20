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Бутман объяснил слова Макаревича о «злобных россиянах»

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Фото: ТАСС/Машков Юрий
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Народный артист РФ саксофонист Юрий Бутман предположил, что резкие слова о россиянах, которые сказал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич были сказаны в сердцах из-за плохого настроения.

Свое провокационное заявление Макаревич сделал в Facebook 19 марта. По его мнению, жители США веселые и добрые, а россияне по сравнению с ними — «злобные дебилы».

«Никакие не злобные россияне. Я не знаю, вот приезжали наши гости из США, из Англии, Японии, из Европы, и говорят, что у нас замечательные люди. Просто нельзя, мне так кажется, в сердцах что-то говорить, или, не знаю, действительно такие впечатления», — приводит его слова НСН.

Однако, Бутман добавил, что у наших соотечественников «есть агрессия» из-за «тяжелого мира» и перехода от одного общественного строя к другому.

Сам Макаревич сказал, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал лишь доказал его слова.

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