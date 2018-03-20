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Макаревичу предложили переехать подальше от «злобных» россиян

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пожалел лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который назвал россиян «злобными дебилами», и предложил ему переехать в другую страну. 

«Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране», — сказал Умаров в эфире НСН, предложив музыканту «сбросить с себя этот тяжелый крест» и переехать в США.

При этом министр отметил, что его сильно удивили такие заявления, так как всё творчество Андрея Макаревича «доброе и искрится со сцены».

«Но в последнее время какие-то метаморфозы происходят с некоторыми представителями нашей эстрады, которых этот народ, народ «дебилов», сделал звездами», — отметил министр.

Ранее, 20 марта, Макаревич прокомментировал шумиху, поднявшуюся в СМИ. На своей странице в Facebook он написал, что россияне всё неправильно поняли, а разразившийся скандал лишь доказал его слова.

На высказывания музыканта уже ответили депутат Виталий Милонов, российский певец Юрий Лоза, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что ранее кандидат в президенты Ксения Собчак называла россиян «генетическим отребьем», после чего провалилась на выборах.

В Кремле журналистам сообщили, что не хотели бы участвовать в данном обсуждении. 

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