Макаревич ответил «оскорбленным представителям русского народа»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал шумиху, поднявшуюся в СМИ после того, как он назвал россиян «злобными дебилами». Он считает, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал лишь доказал его слова.

Музыкант рассказал, что 19 марта во время гастролей в США у него «начал разрываться телефон» от звонков журналистов. Сначала, по его словам, он вежливо уклонялся от разговора.

«К вечеру добрались до гостиницы, зашел в Сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»!» — написал Макаревич в Facebook.

Он отметил, что его осудили депутат Виталий Милонов, российский певец Юрий Лоза, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр и другие «оскорбленные представители русского народа».

«А только зря они это — не говорил я такого», — написал Макаревич.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также прокомментировала слова Макаревича. Дипломат напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян «генетическим отребьем», провалилась на выборах.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Год назад музыкант признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.