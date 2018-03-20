Прямой эфир

Макаревич ответил «оскорбленным представителям русского народа»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал шумиху, поднявшуюся в СМИ после того, как он назвал россиян «злобными дебилами». Он считает, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал лишь доказал его слова.

Музыкант рассказал, что 19 марта во время гастролей в США у него «начал разрываться телефон» от звонков журналистов. Сначала, по его словам, он вежливо уклонялся от разговора.

«К вечеру добрались до гостиницы, зашел в Сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»!» — написал Макаревич в Facebook

Он отметил, что его осудили депутат Виталий Милонов, российский певец Юрий Лоза, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр и другие «оскорбленные представители русского народа».

«А только зря они это — не говорил я такого», — написал Макаревич. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также прокомментировала слова Макаревича. Дипломат напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян «генетическим отребьем», провалилась на выборах.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Год назад музыкант признался, что от слова «патриотизм» его тошнит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова ответила на слова Макаревича о россиянах — «злобных дебилах»
Милонов указал на девиации Макаревича из-за грубых слов о россиянах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017