«Все это напоминает кошмарный сон»

Группа «Би-2» и «Квартет И» поставили совместный спектакль «Письма и песни» — это разговоры и музыка. О жизни, взрослении, мироощущении, любви и дружбе. Последний фильм «Квартета» — тоже результат совместных трудов. «Би-2» написали музыку к продолжению «О чем говорят мужчины». Песня «Ля-ля тополя» в какой-то степени подвела черту всей трилогии. Последний год для Шуры и Левы в творческом смысле удачный. Альбом «Горизонт событий» поклонники приняли с восторгом. Многие считают пластинку лучшей за последние 10 лет. В беседе с порталом iz.ru музыканты раскрыли тайную историю знакомства с артистами, а участник «Квартета» Леонид Барац поведал о том, что их объединяет в творчестве и в жизни.

«Письма и песни» — ваш первый опыт на театральной сцене. Что увидят зрители?

Шура: Если честно мы сами до конца не знаем, что это будет. Потому что для нас подобное происходит впервые. Все-таки это спектакль, а мы аккомпанирующий состав.

Лёва: Все это немного напоминает кошмарный сон, который преследует меня на протяжении всей моей жизни. Когда начинается спектакль и я в нем играю одну из важных ролей, и при этом совершенно не знаю текста.

Шура: Меня тоже преследует один сон, еще с конца 1980-х, когда мы только начали играть. Огромный стадион, все скандируют, мы выходим на сцену и понимаем, что музыканты, играют песню, которую мы не знаем. Но благо здесь мы играем свои песни. Главное выходить вовремя.

Лёва: Так что сегодня мы своего рода статисты. Все вопросы по концепции, идее и того, что там будет — это к «Квартету И».

Когда вы познакомились с ними?

Лёва: Это было давно на какой-то вечеринке. Кажется, у Миши Козырева. Естественно, сначала мы приятельствовали, а потом это переросло в «День выборов», в первых «мужчин», еще и еще.

Вы изначально договаривались, что будете петь свои песни или были какие-то другие идеи?

Лёва: Я видел этот спектакль и с Гребенщиковым, и вместе с Чайфом. Учитывая наш предыдущий опыт в «О чем говорят мужчины» очевидно было, что и мы будем участвовать в этом спектакле.

Шура: Все песни, которые звучали в двух частях фильма будут. Плюс они уговорили нас сыграть песню «Ангелы», которую мы не играли в таком формате лет 10.

Лёва: Должен признаться, что у меня уже возможности голоса не такие, как это было при записи.

Шура: Но что ни сделаешь для друзей

Лёва Перед концертом я нахожусь в смятении, очень не люблю, когда я в чем-то не уверен. Хотя я никогда не уверен ни в чем.

БИИ_4 Квартет И на премьере фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение" Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Ваше выступление с симфоническим оркестром в мае будет продолжением прошлогоднего концерта в Кремле?

Шура: В Кремле был оркестр русской филармонии, а не Пражский симфонический. Это будет немного другая история. Концерт будет построен из двух отделений. Первое будет практически построено на песнях из альбома «Горизонт событий». Тут мы решили дать себе поэкспериментировать: взяли аранжировщика из Лос-Анжелеса, который работает у Ханса Циммера. И сделали весь альбом похожим на киномузыку. Во втором отделении будет классика, но и что-то новое. Все будет по-другому и это будет интересно.

Новый альбом «Горизонт событий» слушатели и критики очень хорошо приняли. Называют его одним из лучших альбомов за последнее время.

Шура: Когда уже какое-то количество песен было сделано, Левчик сказал, что мы делаем культовую пластинку. И он оказался прав. После этого все получилось. Он хорошо предсказывает, его можно как Глобу выпускать.

Лёва: Лучше как глобус выкатывать.

Вас знают как группу, которая регулярно пишет хиты. Что вдохновляет на такие песни? Бывает ли, что не пишется, не звучит?

Лёва: К сожалению, в нашей профессии невозможно придумать велосипед и ездить на нем всю жизнь. Каждая песня – это совершенно новая история. Такой животный страх я испытываю перед началом работы над любой пластинкой. Получится — не получится это критерий, который важен для нас. Но есть еще и зритель, основной горизонт, к которому мы стремимся. Предсказать ничего невозможно.

Шура: Он волнуется перед каждым концертом. И сейчас тоже волнуется, и перед следующим будет волноваться. Если это пропадет, то исчезнет и вся магия. Я волнуюсь по-другому.

Как создавался саундтрек «Ля-ля тополя» к новой части «О чем говорят мужчины: продолжение»?

БИИ_1 Участники театра "Квартет И" в спектакле "Письма и песни" Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шура: Это как раз было в момент активной работы над альбомом «Горизонт событий». Кажется модель этой песни мы придумали еще в Австралии в 1990-х.

Лёва: Музыкальная зарисовка появилась еще в начале этого века. И этот рефрен «Ля-ля тополя» ждал своего часа. Его момент настал, когда появилось предложение от ребят из «Квартета И» сделать заглавную песню фильма. Здесь и сработал эта связка «Ля-ля тополя» и разговоры мужчин. Песня имела некоторые пертурбации: когда набросали текст, он получился мрачноватым. Когда появилась мотивация сделать его саунд-треком, пришлось немного его доработать. Это частности, кухня.

Шура: Когда эту песню мы показали ребятам, Леше она очень понравилась, Слава сказал «Ну вы что, какие ля-ля тополя. У нас же такая комедия!». Я ответил ему, что даже если фильм провалится, другой песни не будет. Это песня сделает весь фильм. Дальше мы приехали в Питер снимать: мы на барже, играем громко, очень много поклонников. И когда Слава увидел, что с третьего раза все люди впервые услышал песню начинают подпевать, он признал, что песня хорошая.

Что у вас общего с «Квартетом»?

Лёва: У каждого творческого человека свои цели. Мы существуем в разных жанрах. Они приверженцы театра, может быть не такого классического, а мы не совсем классического рока. Наверное, это нас и объединяет.

Шура: Еще у нас есть общая традиция. Раз в году 25 или 26 декабря мы отменяем все мероприятия и устраиваем новогоднюю вечеринку. Собираются все наши друзья. Их немного. Но в нынешнее время довольно тяжело всех их собрать.

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Как построен этот спектакль. Письма старые, песни новые или наоборот?

Леонид Барац: И то, и другое — все перемешано. Старое и новое. Есть письма, написанные специально к сегодняшнему дню. Их три. Есть письма старые из спектакля. Есть песни из нового альбома БИ-2, звучавшие уже по радио и в кино. И есть любимые. Так что это коллаборация.

Какие из ваших любимых песен можно будет услышать?

Я люблю «Держаться за воздух», но ее, к сожалению, не будет. Так как БИ-2 набуровила такое количество хороших песен, что можно набрать на 10 концертов, то все мы туда не утрамбовали. Но «Моя любовь», «Серебро», «Ее глаза» и «Ангелы» туда вошли.

Как подбирали репертуар? Подгоняли письма под песни?

Все-таки песни под письма. Выбирали подходящие по атмосфере и контексту композиции. Новые письма, наоборот, подставляли под песни.

Вы говорили, что это первый совместный концерт, но ведь раньше у вас уже было совместное выступление с БИ-2, YouTube все помнит.

Вы уличили меня в неправде. На самом деле выступления друг у друга на юбилеях не в счет. Мы появлялись вместе на сцене, но у нас не было совместного спектакля и концерта. После первых «мужчин» мы пришли на концерт БИ-2 и трижды вышли на сцену поздравить и поздороваться. Мы часто бывали на их концертах, за кулисами разное происходит и внезапно оказывается, что ты уже стоишь на сцене. Но специально что-то вместе сделать и сочленить — такого еще не было.

Что общего у вас и у них?

Я на Шурика похож ростом, хотя он утверждает, что значительно выше. Он носит каблуки. Чем БИ-2 похож на «Квартет И»? Наверное, тем, что мы идем от себя, не стоим в какой-то позе. Мы говорим про себя и от себя.

За годы сотрудничества с БИ-2, наверное, вам удалось узнать, о чем говорят музыканты?

Музыканты говорят ровно обо всем, о чем говорят артисты, мужчины. Хотя разные компании говорят о разном. Но так как мы одна компания уже лет двадцать, мы примерно одни темы обсуждаем, но по-разному.

Как технически проходила подготовка к этому концерту, учитывая ваш сложный график? Вы встречались на репетициях?

Несколько раз мы встречались. Мы объяснили ребятам, что хотим от них. Они предложили свои варианты песен. В итоге, когда мы пришли к консенсусу по песням, мы начали раскладывать их между текстами. Например, Лева поет, дальше наш текст.

Какие ваши музыкальные предпочтения в целом? Любите новую музыку?

Иногда случается, что мне по вкусу песни в тех жанрах, которые я совершенно не слушаю. Потому что они хороши. Люблю мелодичную музыку. Нравится Pink Floyd, но, если вы поставите "Надежду" Анны Герман, всплакну и под нее. Люблю Muse и Radiohead, и с удовольствием послушаю Меладзе. Безусловно, в мой трек-лист в iPhone входят почти все песни БИ-2. Я стараюсь следить за современной музыкой. Как-то сел в самолет, и младшая дочь прислала мне послушать что-то из новой музыки. Я открыл, выпил 50 грамм и обратно переключил на Pink Floyd.