То, что сейчас происходит в Вашингтоне, не поддается разумной логике, и потому с учетом экономической, политической и военной мощи Соединенных Штатов и их влияния в мире очень опасно для всего мира. Нельзя отрицать, что инстинкты Дональда Трампа в основном разумны, и потому вопреки всем прогнозам и усилиям сторонников сохранения статус-кво он и выиграл выборы, так как в обществе назрело желание перемен. Это хорошо.

Плохо то, что его победа привела к восстанию элит, причем в вопросах внешней политики в ряды восставших вошли, за редким исключением, и многие лидеры Республиканской партии. Они поддерживают идеи президента по разрешению внутренних проблем в экономике, налогообложении, иммиграции, здравоохранении, но не хотят отказываться от гегемонистской роли США в мире, о чем Трамп говорил во время избирательной кампании.

Понятно, что продолжающееся расследование спецпрокурора Мюллера создает сложнейшую нервно-психологическую обстановку в Белом доме и, с учетом характера Трампа, может спровоцировать его на какой-то неадекватный поступок, о чем все мы и он сам потом будем горько сожалеть. Очевидно, что в интересах страны и мира это расследование нужно завершить как можно скорее, и для этого есть все основания.

Мюллер был назначен почти год назад, 17 мая 2017 года, чтобы выяснить, было ли вмешательство России в выборный процесс и существовал ли сговор Трампа с Владимиром Путиным. Казалось бы, что за это время и с учетом количества людей, подключенных к расследованию, а также значительных выделенных средств, можно было ожидать каких-то результатов. Однако до настоящего времени их пока негусто. Большинство вообще не имеет отношения к избирательному процессу, а 13 русских блоггеров и три компании, хотя и обвинены, но скорее не в сговоре с Трампом, а в стремлении посеять раздор в американском обществе.

Те, кто выдвигает такие обвинения, — а среди них многие политики и практически все СМИ, — не отдают себе отчет, что тем самым унижают достоинство американцев, сознанием которых можно так легко манипулировать. Тем не менее именно сговора до сих пор не обнаружено, и потому Трамп и его адвокаты говорят, что может пора прекратить эту «охоту на ведьм» и дать президенту возможность в полном объеме заниматься государственными делами.

Более того, как стало известно, Мюллер набрал в свою команду многих следователей из членов Демократической партии и открытых сторонников Клинтон, включая тех, кто давал ей деньги. То есть говорить о какой-либо объективности здесь не приходится.

В своих последних твитах Трамп пишет, что расследование Мюллера — это «тотальная охота на ведьм и массивный конфликт интересов». Дело в том, что само назначение спецпрокурора было спровоцировано ставшим теперь знаменитым «русским досье», составленным английским разведчиком Кристофером Стилом, работавшим под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании в Москве.

В досье описывались оргии, которые Трамп устраивал в отеле «Ритц-Карлтон», но эти материалы не нашли подтверждений, и первый замдиректора ФБР Эндрю МакКейб, курировавший работу Стила, был уволен со скандалом, а также с потерей пенсии и бонусов в размере $1,8 млн. Кстати, оплачивала работу английского разведчика Хиллари Клинтон и ее избирательная компания.

В принципе у президента есть право уволить Мюллера, и это не будет нарушением конституции. Но вряд ли он на это решится из-за большой вероятности негативного информационного цунами и отсутствия поддержки в этом действии даже у лидеров Республиканской партии. Ведь это позволит противникам американского лидера заявить, что Трампу есть что скрывать. А последствия у этого могут быть самые плачевные, вплоть до конституционного кризиса. Ведь экс-директора ФБР Мюллера назначил минюст США и по закону у него есть самые широкие полномочия для расследования.

Скорее всего, Трамп и его адвокаты ограничатся призывами к Мюллеру быстрее завершить свою работу, но шансы на то, что тот прислушается к этим призывам, минимальны.

Тем временем адвокаты президента сообщили, что Трамп внял призывам встретиться со спецпрокурором. Теперь он готов к даче показаний, но в целях экономии времени команде Мюллера заранее предоставили разъяснения президента по ключевым аспектам расследования в письменном виде. Возможно, это как-то ускорит процесс, но вероятнее всего, он будет тянуться еще долгое время. По крайней мере, до следующих выборов в Конгресс в ноябре, во вмешательстве в которые уже заранее обвинили Россию.

Автор — президент Американского университета в Москве

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