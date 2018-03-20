Вандалы на Украине разрушили мемориальную доску генералу Ватутину

Мемориальную доску разрушили неизвестные вандалы на памятнике Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в городе Бердичеве Житомирской области Украины, передает ТАСС, ссылаясь на местное издание «Бердичевский взгляд».

В акте вандализма принимали участие четверо неизвестных, они разбили мемориальную доску молотками. Прохожим они заявляли в ответ на замечания, что продолжают декоммунизацию, официально объявленную в стране.

На место инцидента очевидцы вызвали полицию.

Николай Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, под его командованием была успешно проведена киевская наступательная операция, в результате которой осенью 1943 года столица Украины была освобождена от немецкой армии. Генерал погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

В мае 2015 года на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому.

Ранее сообщалось, что Киев хочет переименовать Днепропетровскую область в рамках декоммунизации, а 23 февраля директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил переименовать Верховную раду, так как данное название, по его мнению, тоже «является советским наследием».



