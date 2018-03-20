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Киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого

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Жители Киева не поддержали идею переименования площади Льва Толстого, находящейся в центре столицы Украины. Результат обсуждения данного вопроса опубликованы на сайте администрации города.

В голосовании приняли участие около трех тыс. человек, 1913 из них высказались против переименования, 1279 — за.

При этом горожанам предлагались 134 возможных новых названий площади. Свое название площадь Льва Толстого получила в 1939 году. Появилась она во второй половине XIX века.

Переименование улиц, площадей и городов проводится на Украине в рамках принятого в 2015 году закона «о декоммунизации», который подразумевает смену названий, данных в честь советских деятелей. При этом президент страны Петр Порошенко призвал избегать «возврата к имперским названиям».

В настоящий момент переименованы уже более 900 населенных пунктов, 50 тыс. улиц и площадей.

7 марта стало известно, что  Институт национальной памяти Украины предложил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

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