Прямой эфир

МИД РФ возмутился перезахоронением праха советских воинов в Польше

0
Фото: Global Look Press/Artur Widak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД РФ направил протест послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку в связи с планами эксгумацииостанков советских воинов.в городе Стараховице и их перезахоронения.

«Никому не дозволено тревожить прах погибших воинов-освободителей. Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области», — отмечается в заявлении МИД РФ.

Сдаются памятники
Как в странах Европы поступают с мемориалами советских воинов

По аргументации польской стороны, перезахоронение необходимо, поскольку власти не могут оградить мемориал в Стараховице от случаев вандализма.

МИД охарактеризовал это объяснение как цинизм. «Сначала создается благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их», — констатировало дипломатическое ведомство.

В заявлении отмечается, что действующие двусторонние договоры предусматривают перезахоронение останков «только в исключительных случаях», а настоящий таковым не является.

Останки советских воинов из захоронения в Стараховице планировалось перенести на воинское кладбище в Кельце. Города находятся в одном воеводстве (области), их разделяет всего около 50 км.

После Великой Отечественной войны на территории Центральной и Восточной Европы установлено около 4 тыс. памятников, мемориалов или других скульптурных композиций в память о погибших советских воинах. Около 500 из них находится на польской земле.

21 октября прошлого года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации. Новые нормы предусматривают снос памятников и мемориалов, «отдающих дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша оценила нанесенный Германией в ходе Второй мировой ущерб в $850 млрд
Мэрия Вильнюса требует убрать российские воинские мемориалы с кладбища

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017