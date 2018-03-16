МИД РФ возмутился перезахоронением праха советских воинов в Польше

МИД РФ направил протест послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку в связи с планами эксгумацииостанков советских воинов.в городе Стараховице и их перезахоронения.

«Никому не дозволено тревожить прах погибших воинов-освободителей. Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области», — отмечается в заявлении МИД РФ.

По аргументации польской стороны, перезахоронение необходимо, поскольку власти не могут оградить мемориал в Стараховице от случаев вандализма.

МИД охарактеризовал это объяснение как цинизм. «Сначала создается благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их», — констатировало дипломатическое ведомство.

В заявлении отмечается, что действующие двусторонние договоры предусматривают перезахоронение останков «только в исключительных случаях», а настоящий таковым не является.

Останки советских воинов из захоронения в Стараховице планировалось перенести на воинское кладбище в Кельце. Города находятся в одном воеводстве (области), их разделяет всего около 50 км.

После Великой Отечественной войны на территории Центральной и Восточной Европы установлено около 4 тыс. памятников, мемориалов или других скульптурных композиций в память о погибших советских воинах. Около 500 из них находится на польской земле.

21 октября прошлого года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации. Новые нормы предусматривают снос памятников и мемориалов, «отдающих дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».