Мэрия Вильнюса требует убрать российские воинские мемориалы с кладбища

Два воинских мемориала, один из которых установлен на братской могиле солдат Красной Армии, второй – на могиле русских солдат, погибших во время Первой мировой войны, требует убрать мэрия Вильнюса с Антанальнисского кладбища, передает «Интерфакс».

Директор департамента городского хозяйства и транспорта администрации вильнюсского самоуправления Виргиниюс Паужа полагает, что памятники установлены самовольно, а на одном из них, скорее всего, размещена лживая информация о личностях захороненных, останки которых не идентифицированы.

Письмо с требованием мэрии поступило главе ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктору Орлову. В нем Паужа пишет, что монументы установлены в нарушении действующего в республике законодательства. В послании власти Вильнюса предлагают литовским поисковикам или узаконить памятники, или демонтировать их. В случае не выполнения рекомендаций памятники снесут, а ассоциации будет выписан штраф.

Ранее мэр Биржяйского района Литвы Валдемарас Валкюнас приостановил установку возле памятников советским воинам табличек о том, что надписи на монументах не соответствуют «исторической правде». Ранее мэрия района установила «поясняющие» таблички у памятников советским воинам по собственной инициативе. Надпись на них гласит: «Место захоронения солдат Советского Союза во времена Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».