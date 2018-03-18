В Польше прошли митинги против расизма и антисемитизма

Митинги против расизма и антисемитизма прошли в Варшаве, Катовице, Краков, Ольштыне и ряде других городов Польши. В акции приняли участие сотни людей. По данным полиции, в Варшаве митинговали порядка 500 человек.

Как сообщили организаторы акций, митинги были вызваны опасениями из-за растущей волны расизма и фашизма в Польше, пишет Gazeta Prawna.

Ранее экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что в стране процветает фашизм.