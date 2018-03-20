Эрдоган обвинил США в крупных поставках оружия боевикам в Сирии

США в большом количестве поставляли оружие террористическим группировкам на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

«Вы (США. — Ред.) отправили в Сирию 5 тыс. грузовиков с оружием и 2 тыс. контейнеров с боеприпасами. Значит, на наш запрос вы ответили отказом, а террористические группировки снабдили оружием. О каком партнерстве может идти речь?» -— сказал Эрдоган, не уточнив, на какой именно запрос со стороны Турции США ответили отказом.

Он добавил, что в настоящий момент «всё это оружие переходит в руки турецкой армии», передает ТАСС.

«Мы находим тоннели, а в них склады с оружием, находим дома, наполненные боеприпасами, и все эти объекты уничтожаем», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что если Вашингтон считает Анкару стратегическим партнером, то ему «следует нас уважать и прекратить нас обманывать».

18 марта Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль Африн. С 20 января Турция проводит на севере Сирии операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны (YPG), которые в Анкаре признали террористическими.