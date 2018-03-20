СМИ назвали сроки отъезда британских дипломатов из России

Британские дипломаты, высылаемые из России, вернутся на родину на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Как ожидается, специальным рейсом на следующей неделе Россию покинут 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве вместе с семьями», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом не исключается, что их отъезд может произойти раньше запланированного срока. По предварительным данным, за британскими дипломатами в один из столичных аэропортов прибудет специальный самолет.

Высылаемые из Лондона российские дипломаты вернутся в Россию во вторник, 20 марта.

4 марта в британском Солсбери произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов.

Москва заявила, что непричастна к инциденту в Солсбери, и приняла решение зеркально ответить Лондону. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался об этих мерах, предложив России «отойти и заткнуться».