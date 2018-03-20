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СМИ назвали сроки отъезда британских дипломатов из России

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Британские дипломаты, высылаемые из России, вернутся на родину на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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«Как ожидается, специальным рейсом на следующей неделе Россию покинут 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве вместе с семьями», — цитирует агентство слова собеседника. 

При этом не исключается, что их отъезд может произойти раньше запланированного срока. По предварительным данным, за британскими дипломатами в один из столичных аэропортов прибудет специальный самолет.

Высылаемые из Лондона российские дипломаты вернутся в Россию во вторник, 20 марта. 

4 марта в британском Солсбери произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов

Москва заявила, что непричастна к инциденту в Солсбери, и приняла решение зеркально ответить Лондону. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался об этих мерах, предложив России «отойти и заткнуться». 

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