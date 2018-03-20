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В Китае предрекли отсутствие победителей в торговой войне США и КНР

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о негативных последствиях в случае развязывания торговой войны между США и Китаем.

«Уверены, что торговая война ни к чему хорошему не приведет. И победителей в ней не будет», - указал он в ходе пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Ли Кэцян призвал не использовать слово «война» для описания торговых отношений – по его мнению, «это противоречит правилам ведения торговли», которая должна осуществляться «путем переговоров». Премьер Госсовета добавил, что Китай рассчитывает на рациональные поступки, а не «действия на основе отрицательных эмоций», передает ТАСС.

20 марта газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает введение пошлин на товары из Китая в размере $60 млрд. Предполагается, что в список войдут около 100 наименований китайской продукции, для производства которой Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или получил путем вымогательства. 

8 марта Трамп подписал документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% — алюминия для поддержки американских производителей. При этом он допустил, что Канада, Мексика и Австралия могут быть освобождены от сборов, если убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

На то, что введение таможенных пошлин может спровоцировать торговую войну, ранее указывал и президент Франции Эммануэль Макрон. 

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