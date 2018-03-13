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Трамп провел переговоры с премьером Канады по НАФТА

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Фото: Global Look Press/Pete Marovich
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо касательно сотрудничества в рамках Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Ранее американский лидер принял решение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности −25% и 10% соответственно.

Новый сбор не действует в отношении Канады и Мексики, пока идут переговоры по НАФТА, передает РИА «Новости».

Джастин Трюдо поблагодарил Трампа за особое отношение к Канаде, однако отметил, что не стоит связывать пошлины США и переговоры по НАФТА.  Он также указал, что стороны достигли прогресс по перезаключению нынешнего соглашения.

Дональд Трамп неоднократно подвергал критике Всемирную торговую организацию и Североамериканскую зону свободной торговли, и не исключал выхода страны из организаций.

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