СМИ назвали имя возможного нового экономического советника Трампа

Политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу может стать новым главным экономическим советником президента США Дональда Трампа после ушедшего в отставку Гэри Кона.

Как сообщает телекомпания CNN, американский лидер уже уведомил своих помощников, что сделал выбор в пользу кандидатуры Кудлоу. При этом, как напоминает издание, Трамп известен своим непостоянством в кадровых решениях.

70-летний Кудлоу является известным американским аналитиком и политическим комментатором консервативного толка. Во время избирательной кампании 2016 года он был советником Трампа по разработке налоговой политики.