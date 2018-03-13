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СМИ назвали имя возможного нового экономического советника Трампа

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу может стать новым главным экономическим советником президента США Дональда Трампа после ушедшего в отставку Гэри Кона.

Как сообщает телекомпания CNN, американский лидер уже уведомил своих помощников, что сделал выбор в пользу кандидатуры Кудлоу. При этом, как напоминает издание, Трамп известен своим непостоянством в кадровых решениях.

70-летний Кудлоу является известным американским аналитиком и политическим комментатором консервативного толка. Во время избирательной кампании 2016 года он был советником Трампа по разработке налоговой политики.

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