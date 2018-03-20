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Трамп собирается ввести пошлины на товары из Китая на сумму в $60 млрд

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп к 23 марта может ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд. Об этом рассказала в понедельник, 19 марта, газета Washington Post.

В список войдут около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или получил путем вымогательства, сообщает ТАСС.

8 марта Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — в частности, речь идет о Канаде, Мексике и Австралии. Канцлер Австрии назвал инициативу американских властей идиотизмом. Кроме того, в ряде СМИ сообщалось о том, что ЕС не исключает введение ответных пошлин в размере 25% на товары из США.

11 марта Трамп заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия для Евросоюза после того, как будут отменены аналогичные меры в отношении американской продукции. 

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