Маск пожаловался Трампу на завышенные автопошлины в Китае

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск попросил президента США Дональда Трампа разобраться с пошлинами на импорт автомобилей китайского производства, пожаловавшись на пошлины, установленные на ввоз аналогичной продукции в КНР.

Об этом бизнесмен написал в Twitter в ответ на серию твитов президента США.

Маск подчеркнул, что в целом выступает против импортных пошлин, однако признал, что действующие правила крайне осложняют задачу его компании.

По его словам, с американского автомобиля в Китае взимают пошлину 25%, а с китайского в США — только 2,5%.

For example, an American car going to China pays 25% import duty, but a Chinese car coming to the US only pays 2.5%, a tenfold difference — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2018

«Это всё равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках», — написал Маск, поставляющий продукцию в том числе в КНР.

Он добавил, что обращался с этим вопросом к администрации предыдущего президента США Барака Обамы, однако это ни к чему не привело.

3 марта Трамп пообещал ввести налоги на европейские автомобили, если ЕC продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза «сделали невозможной» продажу американских машин в Европе.