США готовят пошлины против продуктов из Китая

США рассматривают возможность введения пошлин на ввозимую из Китая продукцию. Разработкой пакета предложений занимаются советники американского президента Дональда Трампа.

Инициатором ограничительных мер выступил торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Сами пошлины станут ответом на нарушение Китаем интеллектуальных прав американских производителей.

Если новые пошлины будут приняты, китайские импортеры могут потерять до 30 миллиардов долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, ранее президент США принял решение о вводе пошлин на сталь и алюминий — 25% и 10% соответственно. Ограничительные меры не распространяются на Мексику и Канаду.

В свою очередь, власти Китая пообещали дать «соответствующий и необходимый ответ» на введение новых таможенных пошлин.