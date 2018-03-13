Прямой эфир

США готовят пошлины против продуктов из Китая

0
Фото: Global Look Press/Yin Bogu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США рассматривают возможность введения пошлин на ввозимую из Китая продукцию. Разработкой пакета предложений занимаются советники американского президента Дональда Трампа.

Инициатором ограничительных мер выступил торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Сами пошлины станут ответом на нарушение Китаем интеллектуальных прав американских производителей.

Если новые пошлины будут приняты, китайские импортеры могут потерять до 30 миллиардов долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, ранее президент США принял решение о вводе пошлин на сталь и алюминий — 25% и 10% соответственно. Ограничительные меры не распространяются на Мексику и Канаду.

В свою очередь, власти Китая пообещали дать «соответствующий и необходимый ответ» на введение новых таможенных пошлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп рассказал об условиях отмены пошлин на металлы для ЕС
США не видят причин для начала торговой войны из-за введения пошлин на сталь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017